NAPOLI – Sale a tre il bilancio ufficiale delle vittime del crollo della palazzina a Torre Annunziata. I vigili del fuoco hanno infatti individuato pochi istanti fa sotto le macerie il corpo di una terza persona.

La palazzina di quattro piani è venuta giù intorno alle 6,20 di mattina. Secondo le informazioni dei Vigili del fuoco, nel crollo del terzo e del quarto piano sarebbero coinvolte due famiglie per un totale di sette persone tra cui due bambini, che potrebbero essere state colte nel sonno. La palazzina si trova in via Rampa Nunziante.

Al primo e al secondo piano della palazzina erano in corso dei lavori di ristrutturazione. gli inquilini del terzo e del quarto piano avevano raccontato, nei giorni scorsi, di aver notato delle lesioni nei loro appartamenti, forse causati proprio da quei lavori. Mancano all’appello la famiglia Cuccurullo, composta dall’architetto Giacomo, funzionario dell’ufficio tecnico del Comune di Torre Annunziata, la moglie Adelaide Laiola (Eddye) e il figlio Marco di 25 anni. Poi i quattro componenti la famiglia Guida: il padre Pasquale, la moglie Anna e due figli minorenni, di 8 e 11 anni.