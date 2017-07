NAPOLI – “Siamo i vigili del fuoco, c’è qualcuno?”. Dopo aver scavato per ore, senza risultati positivi, i soccorritori continuano le ricerche dopo il crollo della palazzina a Torre Annunziata. I dispersi sono otto.

I vigili del fuoco provano anche a farsi sentire, per tentare di ricevere risposte da qualcuno dei dispersi ma purtroppo, almeno per ora, non ci sono risposte. Rilievi geofoni vengono fatti costantemente dalle squadre USAR.