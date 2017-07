Traffico, il calendario dell’esodo: ecco i weekend da bollino “rosso e nero”

ROMA – Inizia ufficialmente il periodo del traffico da “bollino rosso”. Autostrade per l’Italia infatti ha definito la giornata di sabato, la prima da “bollino rosso”. Code si sono registrate sulla A22 del Brennero, al Traforo del Monte Bianco e sulle principali arterie intorno alle aree metropolitane delle principali città. Per agevolare gli automobilisti e allentare la morsa del traffico anche domenica è previsto il blocco alla circolazione dei mezzi pesanti (massa superiore alle 7,5 tonnellate) fino alle 22.

La giornata peggiore di tutta l’estate sarà sabato 5 agosto quando è previsto il temuto “bollino nero”. Da evitare, se possibile, le partenze al mattino e nel pomeriggio. L’ideale sarebbe mettersi in viaggio verso sera oppure domenica 6 agosto quando tornerà il bollino rosso. Partenze con “bollino rosso” sono previste anche per venerdì 11 agosto, nel pomeriggio e sabato 12, mattina e pomeriggio. Poi cominceranno i rientri con “bollino rosso” previsto negli ultimi due fine settimana d’agosto e nei primi due di settembre.

I tratti autostradali generalmente più trafficati saranno quelli delle dorsali adriatiche, joniche, tirreniche e sopratutto la A1 Milano-Napoli in direzione sud, l’A12 Genova-Roma e Roma-Civitavecchia, la A14 Bologna-Taranto in direzione sud e l’A18 tra Messina e Catania.

Per un esodo sicuro è scattato il “Piano dei servizi per l’esodo estivo” che prevede più pattuglie su strade e treni, squadre di addetti alla sorveglianza e al pronto intervento in caso di emergenza, informazioni aggiornate su traffico. Per ridurre i disagi, invece, l’ Anas ha deciso di diminuire del 30 per cento i cantieri inamovibili rispetto al 2016.