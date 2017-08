ROMA – Traffico regolare ma intenso per tutta la giornata di domenica 20 agosto lungo le principali direttrici di rientro dalle località di villeggiatura. Le situazioni di maggior traffico che si registrano lungo la viabilità principale, secondo quanto rende noto Viabilità Italia, riguardano:

A1 in direzione nord, 6 chilometri di coda tra Arezzo e Valdarno per incidente. Sempre per incidente coda tra Terre di Canossa – Campegine e bivio con A15. Code a tratti tra Firenze Scandicci e bivio A1 – variante, tra Modena nord e Reggio Emilia, tra bivio con A15 e Fidenza

A4 direzione Torino, 2 chilometri di coda in ingresso alla barriera di Trieste Lisert e code a tratti tra Palmanova e Latisana

A5 direzione Francia, tratto chiuso tra Courmayeur sud e raccordo A5 /SS26 dir con uscita obbligatoria a Courmayeur sud

A14 direzione Bologna. Code a tratti tra Giulianova e Grottammare, Cesena Nord e Castel San Pietro e tra bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio e bivio A14/A1.

A22, direzione sud 2 chilometri di coda tra Carpi e allacciamento con A1. Al Traforo del Monte Bianco, ci sono due ore di attesa al piazzale italiano in direzione Francia.

Il traffico è in aumento su tutta la rete stradale e autostradale Anas a partire dalle prime ore del pomeriggio e sulle principali direttrici del controesodo estivo, verso le grandi aree metropolitane. Rallentamenti si registrano in Valle d’Aosta, in particolare sulle statali SS26 e SS26dir e in Veneto, al confine con l’Austria. Traffico molto intenso sulla strada statale 16 “Adriatica” tra Marche e Abruzzo e sulla strada statale 18 “Tirrenica” tra Campania e Calabria. I mezzi pesanti non potranno circolare oggi dalle ore 07.00 alle ore 22.00.