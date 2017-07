Treviso, bimba di due anni chiusa nell’auto della mamma sotto il sole: salvata

TREVISO – Una bimba di due anni è rimasta chiusa nell’auto della mamma sotto il sole. Ma grazie all’immediato intervento di alcuni agenti la bimba è stata subito messa in salvo. Il tutto è accaduto a Ponte di Piave, in provincia di Treviso, verso le 14 di venerdì 14 luglio. La storia è raccontata da La Tribuna di Treviso.

La bambina era in auto, le porte della macchina erano appena state chiuse senza alcun blocco, forse perchè la madre stava facendo il giro dell’auto per risalire. La bambina però aveva in mano le chiavi, inavvertitamente lasciate nell’abitacolo vicino al seggiolino, con legate anche le chiavi di casa: giocando ha fatto scattare il sistema di chiusura automatica delle portiere.