TREVISO – Il figlio ubriaco lo aggredisce. Il papà reagisce e lo accoltella. E ora il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni. L’episodio è avvenuto a Oderzo, verso le 22.30 di ieri, lunedì 11 settembre. Il padre, forse per difendersi dall’aggressione del figlio adottivo, ubriaco, ha impugnato un coltello e ferito gravemente il 24enne: A. G, di origini brasiliane e rugbista. Il ragazzo è stato poi trasportato all’ospedale di Treviso con una profonda ferita al basso ventre e in pericolo di vita. La storia è raccontata dal Gazzettino.

Ancora da chiarire la dinamica. A quanto sembra tutto sarebbe nato dallo stato del 24enne, visibilmente alterato. Avrebbe affrontato il padre urlando. Ma nessuno dei vicini si è eccessivamente preoccupato fino a quando non ha sentito le sue urla disperate.