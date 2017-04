Treviso, incidente con la moto: è morta Gessica Da Rui

TREVISO – Gessica Da Rui: questo il nome della ragazza morta in un incidente la sera del giorno di Pasqua, alle 21 circa, a Pianzano di Godega. Gessica era su una moto guidata da un amico, rimasto ferito.

“Gessica era una ragazza solare, sempre sorridente, che amava divertirsi con gli amici”. Così la descrive Simone Peruch, amico e primo fidanzato in un articolo pubblicato dalla Tribuna di Treviso. “Sognava di mettere da parte i soldi per acquistarsi una Kawasaki Ninja”, ricorda l’ex fidanzato, “stava lavorando sodo per prendere la patente per le moto e comprarsene una. Se fosse diventata milionaria, così sognava, avrebbe voluto una supercar, una bella Lamborghini”.