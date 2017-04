Treviso, mamme a 12 e 13 anni: due casi nella stessa scuola

TREVISO – Mamme a 12 e 13 anni: due casi sorprendenti nella stessa città e nella stessa scuola, un istituto di medie inferiori di Treviso. Le due giovanissime mamme hanno voluto entrambe portare avanti la gravidanza nonostante l’età, spiega la Tribuna di Treviso, tanto che una di loro ha nascosto il pancione finché ha potuto.

La prima delle due ragazzine, di 12 anni, ha partorito pochi mesi fa, ma una volta avuta la notizia della gravidanza ha deciso di sparire dalla scuola e dal giro di amici insieme alla famiglia, fino al parto. La seconda, di 13 anni, ha invece vissuto la gestazione apertamente, coinvolgendo compagni di classe e insegnanti.

E proprio i docenti sono rimasti particolarmente sorpresi della straordinaria concomitanza di gravidanze precoci nella loro scuola, come sottolinea il quotidiano trevigiano:

In poco meno di un anno, le due famiglie, due classi, e una scuola intera, non indirettamente, hanno vissuto un’esperienza fuori dal comune. Shock e traumi, stupore e sconcerto. Chi può dire se siano stati più forti per le mamme, per i loro genitori; o per i loro compagni di scuola o per gli adulti delle famiglie, per i docenti, per il personale della scuola?