TREVISO – Trovano un portafogli con ventimila euro e lo restituiscono. E finiscono in televisione. Protagonisti della vicenda due ragazzi di 14 anni di San Vendemiano, in provincia di Treviso, Lorenzo Gottardi e Mattia Del Pio Luogo.

I due ragazzi, racconta Treviso Today, stavano rincasando insieme in bicicletta quando hanno trovato per terra, sull’asfalto, un portafoglio dentro assegni da 18mila euro e circa 2mila euro in contanti.

Tornati a casa ne hanno subito parlato con i genitori, pensando di poterli utilizzare per pagare le rate del mutuo di casa, senza sapere che gli assegni non avrebbero mai potuto essere incassati.

Ma i genitori hanno consigliato ai figli di restituire il portafogli al legittimo proprietario, un venditore di auto friulano di 48 anni, che doveva usare quei soldi per effettuare un versamento alla cassa continua.

I due ragazzi hanno così individuato il proprietario del portafogli e gli hanno restituito tutto, venendo ricompensati. Non solo: i due ragazzi sono stati anche ospitati in televisione alla trasmissione I fatti vostri condotta da Giancarlo Magalli su Rai Due.

Scrive Treviso Today: