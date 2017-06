Treviso: ragazza di 20 anni va con un gambiano di 23 al parco per avere marijuana

TREVISO – Una ragazza italiana di 20 anni e un profugo del Gambia 23enne scoperti in atteggiamenti inequivocabili nei giardinetti a Treviso. I due stavano consumando un rapporto ma sono stati scoperti dalla Polizia e hanno ammesso che si trattava di uno scambio: lei si era concessa all’immigrato in cambio di alcune dosi di marijuana.

Il racconto di Treviso Today:

Lui, come confermano alcuni testimoni, aveva entrambe mani “impegnate”: una sul seno e una sotto la gonna. Lei lo avvinghiava, piena di desiderio. Insomma eravano nel bel mezzo di un amplesso. Per loro sfortuna sul posto sono giunti i vigili, cui la scena non poteva sfuggire (come del resto ad alcuni passanti) e il festino per loro sfortuna è finito. Lui, un volto noto dalle forze dell’ordine, inserito a Treviso in un appartamento di Santa Maria del Rovere, è stato subito identificato e perquisito: in tasca aveva 4 dosi di marijuana per circa 4 grammi. Verrà denunciato per spaccio con l’aggravante della prestazione s******e. Lei, esterrefatta da quella intromissione, è stata subito messa alle strette e ha riferito quel che era accaduto. La 20enne ha insomma ammesso lo scambio di droga per s***o.