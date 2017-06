Treviso, scippa due donne e le travolge con lo scooter

TREVISO – Scippate e ferite in pieno centro di Treviso da un ladro in scooter. Due donne sono state aggredite nella tarda serata di venerdì 23 giugno in via San Nicolò a Treviso.

Intorno alle 23 un uomo a bordo di un motorino, con indosso un casco integrale, le ha viste passeggiare da sole mentre tornavano a casa da una serata fuori, si è avvicinato loro e ha strappato le loro borse. Le due hanno tentato di resistere, invano. Per la violenza dello scippo le donne sono finite per terra, e il criminale è passato con lo scooter sopra le gambe di una di loro, spiega la Tribuna di Treviso.

Le due donne sono state soccorse subito da alcuni passanti, che hanno chiamato medici e forze dell’ordine. Sono state poi ricoverate all’ospedale Ca’ Foncello per essere medicate, mentre sul posto è poi giunta la polizia che indaga ora sul fatto. Gli investigatori stanno passando al setaccio le telecamere di sorveglianza della zona per cercare di dare un’identità allo scippatore.