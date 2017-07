Treviso, trovato un cadavere nei laghetti di Monigo

TREVISO – Giallo a Treviso: un cadavere è stato trovato nei laghetti di Monigo. La macabra scoperta, riferisce la Tribuna di Treviso, è stata fatta la mattina di sabato 8 luglio.

Si tratta di un uomo di 87 anni, malato da tempo, per il quale non c’è stato nulla da fare. Per chiarire quanto accaduto sul posto è arrivata la polizia scientifica che insieme alla squadra mobile ha eseguito gli accertamenti del caso. Stando alle prime rilevazioni, pare che possa trattarsi di un gesto volontario.

L’anziano, infatti, pare stesse attraversando un periodo di sofferenza psicologica collegato alla diagnosi di una malattia, il che farebbe propendere per il suicidio.