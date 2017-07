Trieste: Franca Giurissevich morta in casa. Appartamento andato a fuoco

TRIESTE – Una donna, Franca Giurissevich, è morta nell’incendio divampato nel proprio appartamento, la scorsa notte, a Trieste, nel rione San Giacomo, alla periferia della città. La donna – di 68 anni – viveva da sola, era ammalata da tempo e – secondo quanto riferisce il quotidiano Il Piccolo – non era in grado di muoversi da sola. I Vigili del fuoco di Trieste, intervenuti con quattro squadra e numerosi automezzi – si apprende dagli stessi Vigili del fuoco – l’hanno trovata sul pavimento, nel corridoio, ormai priva di vita.

L’appartamento, al secondo piano, al numero 17 di via Caprin, è stato posto sotto sequestro per consentire le indagini per accertare le cause dell’incendio che – si apprende sempre dai Vigili del fuoco – è divampato intorno alle 21 e non ha interessato altre abitazioni dello stabile.

Spiega Enrico Ferri sul Piccolo: