TROPEA – Si tratta di Gioacchino Orfanò il 34enne gambizzato oggi, venerdì 10 febbraio, a Tropea. Come scrive e ricorda ilvibonese.it, la vittima è molto conosciuta a Tropea in quanto in passato si è resto protagonista in più occasioni di aggressioni ai danni di vicini di casa o semplici passanti. Del suo caso si era occupata anche la trasmissione televisiva “Le Iene” di Italia Uno.