Truffe anziani, scatta arresto obbligatorio se vittima è over 65

ROMA – Arresto obbligatorio per chi truffa gli ultrasessantacinquenni. Lo prevede una nuova legge sui delitti di truffa e circonvenzione di incapace commessi ai danni di anziani indifesi. Il testo, che inasprisce le p**e, è in calendario in Aula a Montecitorio questa settimana.

Attualmente l’arresto in flagranza di reato è facoltativo. La nuova legge consentirà di fermare automaticamente chi si macchia degli odiosi raggiri. E per non lasciare spazio ad equivoci si stabilisce anche un’età anagrafica convenzionale: 65 anni.

La nuova norma punta anche a far emergere un fenomeno troppo spesso taciuto: accade infatti che i poveri anziani, per la vergogna, si chiudano nel silenzio invece di denunciare il raggiro subito. E la truffa è un reato procedibile solo a seguito di querela. A meno ché non sia aggravata.

