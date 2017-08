ROMA – Turisti indiani intossicati da alimenti cucinati nel ristorante multietnico a Roma. Avevano mangiato riso e pollo cucinati in un ristorante multietnico di Roma, i 200 turisti indiani e bengalesi che si sono sentiti male ieri pomeriggio poco dopo essere arrivati in gita con quattro autobus sulle sponde del Trasimeno.

Lo hanno raccontato loro stessi ai sanitari del 118 e dell’ospedale di Perugia, intervenuti per curarli e per somministrare loro farmaci contro vomito e diarrea. Sulla base del racconto fatto da alcuni componenti la comitiva, l’intossicazione alimentare sarebbe dovuta alla ingestione di alcune conserve. Intanto stamani l’Azienda ospedaliera di Perugia fa sapere che sono in progressivo miglioramento le condizioni dei nove componenti della comitiva per i quali era stato necessario il ricovero negli ospedali di Perugia e Castiglione del Lago.

È molto probabile che vengano dimessi nella giornata di oggi, dopo gli ultimi controlli. Tra loro, tre bambini, ricoverati in pediatria a Perugia: anche le loro condizioni – conferma la professoressa Susanna Esposito, che dirige la struttura – stanno migliorando e oggi dovrebbero lasciare l’ospedale. “Confermo che gli alimenti sospettati di aver causato l’intossicazione non provengono dall’Umbria”, spiega Esposito. Sugli alimenti in questione svolgono accertamenti la Asl e il Nas.