ROMA – Ubiale Clanezzo: Bara, senegalese di 20 anni, fugge dopo lite, muore nel dirupo. Un ventenne di origini senegalesi ma da 6 anni in Italia con la famiglia è stato trovato morto la notte scorsa in fondo a un dirupo nei pressi del Brembo a Ubiale Clanezzo. Le sue ricerche erano scattate nella serata di ieri, dopo che del giovane non si avevano più tracce dalla sera precedente, quando aveva avuto una violenta lite con altre persone. Al culmine del litigio era fuggito verso il bosco, dov’è poi stato trovato morto.

La cronaca racconta un inseguimento finito in tragedia: Bara Mamadou Lamine Thiam ha cercato di sfuggire alla rabbia e ai propositi d vendetta di tre ragazzi, di cui uno è ora accusato di omicidio preterintenzionale. Non avrebbe dato l’allarme, lasciando il senegalese a morire per gli effetti della caduta.