Udine, bimbo di 4 anni travolto da un’auto mentre giocava in strada: ricoverato in gravi condizioni

UDINE – Un bambino di quattro anni è stato travolto da un’auto mentre giocava in strada a Remanzacco, in provincia di Udine. il bimbo che è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Ha riportato un trauma cranico nell’impatto con l’asfalto. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. La notizia è riportata dal Gazzettino.

L’incidente è avvenuto alle 19 di lunedì 17 aprile. Il piccolo è stato travolto da una Renault Clio condotta da una donna di Udine di 38 anni.

Dopo l’impatto la donna è scesa immediatamente dalla Clio e ha chiamato aiuto. Sul posto è intervenuta l’equipe sanitaria del 118 con l’ambulanza e l’elicottero decollato dalla Centrale operativa di Udine