Udine, esce di strada e si schianta contro un albero

UDINE – Dorian Alikollari, 30 anni, cittadino di nazionalità albanese e residente a Udine, è morto in un incidente stradale avvenuto a poche centinaia di metri da casa. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di domenica 16 aprile. La notizia è riportata dal Messaggero Veneto.

Come ricostruito dalla polizia il giovane stava percorrendo via Buttrio al volante di una Volkswagen Golf intestata a un conoscente, suo connazionale, quando, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale di Udine, ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Il giovane è morto sul colpo.