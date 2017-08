Udine, si presenta dalla polizia con il cadavere della fidanzata nell’auto: “L’ho strangolata”

PALMANOVA – Un uomo di 34 anni si è presentato la mattina di oggi, martedì 1 agosto, al Comando della Polizia stradale di Palmanova (Udine) con il cadavere di una ragazza di 21 anni, la sua fidanzata, nella propria auto.

Gli investigatori procedono con l’ipotesi di omicidio. Le tracce dei due erano scomparse dalla sera di ieri.

Lui ha 34 anni ed è originario di Spilimbergo, lei 21 ed era di Dignano. Avevano litigato qualche giorno prima e lui, la sera di ieri l’aveva raggiunta a casa convincendola a salire in auto per fare la pace. La ragazza pare sia morta per strangolamento. Il compagno assassino ha girovagato tutta la notte con il cadavere in auto prima di andare a costituirsi alla polizia.