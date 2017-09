FIRENZE – Se l’università sbaglia i quesiti del test, non gli resta che ammettere tutti gli studenti che hanno partecipato. Accade all’università di Firenze, dove per una difformità tra le indicazioni del bando per l’ammissione e i quesiti proposti, sono stati tutti ammessi i candidati che hanno partecipato al test per l’accesso alle facoltà di biotecnologie, scienze biologiche, scienze farmaceutiche applicate, farmacia e Ctf.

Ad annunciare l’ammissione coatta è stata la stessa università. La prova si è svolta lo scorso venerdì 8 settembre ed era per ammissione ai corsi di laurea a numero programmato locale in biotecnologie, scienze biologiche, scienze farmaceutiche applicate – Controllo qualità, chimica e tecnologia farmaceutiche e farmacia. Alla prova, unica per i 5 corsi di laurea, avevano preso parte 1.329 candidati, per 1.000 posti disponibili complessivamente: adesso saranno tutti ammessi ai corsi di laurea. Nella nota dell’ateneo si legge: