ROMA – Università Statale Milano sospende i test: il Tar ha bloccato il numero chiuso nelle facoltà umanistiche. L’Università Statale di Milano ha reso noto che, in ottemperanza al provvedimento cautelare del Tar Lazio, sono sospesi i test di ammissione a questi corsi di laurea: Filosofia, Lettere, Lingue e Letterature straniere, Scienze dei beni culturali, Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio, Storia.

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso contro l’introduzione del numero chiuso nella facoltà di studi umanistici dell’Università Statale di Milano. Lo ha reso noto l’associazione studentesca Udu (Unione degli Studenti) che a fine luglio aveva presentato il ricorso. “Ora che il Tar del Lazio ci ha dato ragione – si legge nella nota dell’Udu – possiamo dirci estremamente soddisfatti per una vittoria storica che ha riflessi nell’immediato sul futuro di tutti coloro che avrebbero dovuto sostenere il test nei prossimi giorni e sulle decisioni presenti e future prese da quegli atenei che hanno introdotto programmazioni dell’accesso illecite”.

Respinta dunque la volontà del Senato Accademico di via Festa del Perdono che a maggio aveva votato per l’introduzione del numero chiuso nelle umanistiche. L’ateneo si era spaccato tra favorevoli e contrari, con il rettore Gianluca Vago a sostenere la tesi numero chiuso come strumento per ridurre gli abbandoni e stimolare i più motivati. I prof contro, nel frattempo, organizzavano lezioni all’aperto per protesta. (Luca De Vito, La Repubblica)