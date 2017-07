Vacanze? Le confessioni piccanti di un animatore turistico: "Una volta una sposina..."

ROMA – “Le donne per noi impazziscono. Ne cambio una a settimana da 14 anni. Una volta con una sposina…”. Alessandro, 34 anni, è un animatore turistico da 14 stagioni, e ha raccontato a Radio Cusano Campus gli aspetti più piccanti e meno conosciuti del proprio lavoro.

“Quello che si pensa sugli animatori e le donne è vero. Dai 18 ai 60 anni, tutte in qualche modo subiscono il fascino di chi fa animazione nel villaggio. Quante donne ho avuto? Impossibile dirlo, più o meno una a settimana in ogni stagione estiva da quando faccio questo lavoro. Le più affamate sono le diciottenni, per loro andare con un animatore è come vincere una medaglia, magari se non facessi questo lavoro nemmeno mi guarderebbero, invece quando hai su la maglietta ‘animazione’ diventi una preda. Anche le tardone sono perennemente arrapate. Chi sono le tardone? Io chiamo così quelle dai 55 anni su. Le cose più assurde le ho viste nell’anno in cui ho lavorato ai Caraibi. C’erano sposine in viaggio di nozze che lasciavano le chiavi ai locali. Cose da pazzi, da farci un film”.

Alessandro è un fiume in piena nel parlare delle sue conquiste:

“Quella che ricordo con maggiore soddisfazione è una ragazza di Monza che si era sposata da poco e che era venuta in villaggio due settimane con il marito. Era particolarmente carina, ho iniziato fin da subito a corteggiarla, a farle capire che io ci sarei stati volentieri con lei. La prima settimana niente. Nemmeno mi guardava. Dal mercoledì della seconda settimana, invece, ha iniziato a farmi battutine, a fare la simpatica. Ogni mattina si svegliava all’alba per andare a correre in spiaggia, l’ultimo giorno le ho dato le chiavi della mia stanza e le ho detto ‘domattina invece di andare a correre vieni in camera mia’. Pensavo non sarebbe venuta, invece alle sei e trenta è arrivata. Abbiamo fatto s***o per un’ora. Poi l’ho incontrata al ristorante, prima che partisse. Sembrava innamorata del marito più che mai, non mi ha nemmeno guardato: Mi sono sentito un po’ usato, ma alla fine ho pensato che comunque mi ero particolarmente divertito”.

Sul lavoro peggiore che possa capitare ad un animatore, Alessandro non ha dubbi: