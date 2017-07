Valencia, Marcello Cenci trovato morto strangolato vicino casa

VALENCIA – Lo hanno trovato ormai senza vita, poco distante dalla casa in cui abitava a Valencia. Marcello Cenci, barista 32enne di Ferrara, si era da poco trasferito in Spagna per lavoro. Il tragico ritrovamento è avvenuto nella notte tra sabato e domenica: sul corpo presentava segni evidenti di una violenta aggressione e di uno strangolamento.

La polizia di Valencia ha spiccato un mandato di cattura internazionale. In passato aveva subito diverse aggressioni da parte di un suo amico, Eder Guadarelli, che è stato fermato a Ventimiglia.

Guadarelli si trova ora in stato di fermo nel carcere di Imperia: è concittadino, coetaneo e un tempo amico della vittima. Poi l’amicizia si era rotta e c’erano state diverse aggressioni nei confronti di Cenci, per motivi sentimentali, pare legati a gelosia verso una ragazza.