ROMA – Un giovane italiano della Legione straniera in servizio nella Valle Roja, tra Italia e Francia, si è tolto la vita nella notte tra l’11 e il 12 settembre mentre era di pattugglia. Il giovane italiano, 20 anni e originario della provincia di Treviso, ha puntato il fucile di servizio contro sé stesso e ha fatto fuoro. A trovarlo i commilitoni della Legione Straniera francese, che con lui erano impegnati nell’operazione Sentinel per il controllo dei confini.

Giulio Gavino sul quotidiano La Stampa scrive che una indagine è stata aperta sul suicidio del giovane legionario per chiarire quali possano essere le cause che l’abbiano spinte a questo estremo gesto:

“Secondo le prime indagini non aveva dato segno di squilibrio psicologico o di particolari problemi di adattamento alla missione che stava svolgendo. Il comando della Legione Straniera ha fatto sapere di aver avviato una serie di accertamenti interni per chiarire i motivi della tragedia. Il giovane italiano, la cui identitàù rimane coperta dal riserbo che, per contratto, regola l’arruolamento di tutti i legionari, apparteneva al reggimento del genio guastatori di stanza ad Apte-Saint-Christol”.