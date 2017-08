VALLO DELLA LUCANIA (SALERNO) – Aspetta di essere operato da giorni. E così per protesta si mette a strisciare nei corridoi dell’ospedale, cercando di richiamare la dovuta attenzione sul suo caso. Protagonista della singolare protesta, un anziano paziente dell‘ospedale San Luca di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno.

L’uomo attende di essere sottoposto ad un‘operazione al femore, e da giorni gli è stato imposto il digiuno postoperatorio, senza però che l’operazione venisse poi eseguita.

La denuncia, con tanto di video, arriva dal consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli che, sul proprio profilo Facebook, parla di “situazione assurda”. Scrive Borrelli, componente della Commissione Sanità:

La disperazione di un anziano che aspetta da oltre una settimana di essere operato per una frattura al femore lo porta a scendere dal letto e a strisciare per terra per protestare contro quella che, giustamente, ritiene un’ingiustizia inaccettabile.

L’operazione sarebbe stata rinviata per più volte perché la carenza di personale avrebbe spinto l’équipe operatoria a concentrarsi sui casi urgenti che si sono presentati in ospedale, ma l’episodio lascia interdetti perché non si può tenere una persona con una frattura in attesa per otto giorni per essere operato perché un intervento del genere andrebbe garantito entro 48 ore e per il costo che un ricovero così lungo comporta”,