SAN VITO AL TAGLIAMENTO – Grave incidente mortale sul ponte della Delizia, sul fiume Tagliamento, tra Codroipo e Valvasone, in provincia di Pordenone. Tre auto si sono violentemente scontrate e il tragico bilancio parla di un morto e quattro feriti.

Aggiunge il Gazzettino:

Nel tremendo schianto è morta una persona, un uomo di 58 anni di Fiume Veneto, e altre quattro sono rimaste ferite; è successo intorno alle 7 di oggi, sabato 26 agosto.

Sul posto il personale medico del 118 con l’elicottero decollato dalla Centrale operativa di Udine, due ambulanze, le squadre dei vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento e la polizia stradale di Splimbergo. Il ponte è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati, che saranno posti sotto sequestro, per la bonifica della carreggiata e per la rimozione della salma, che sarà composta in cella mortuaria non appena sarà rilasciato il nulla osta da parte del magistrato di turno della Procura di Pordenone.