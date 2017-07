Vandali gettano a terra scultura, Mauro Corona li insegue con l’accetta

ERTO – Mauro Corona è arrabbiatissimo e non lo nasconde affatto. “Se li avessi presi li avrei ammazzati senza nessuna pietà”. Nella notte tra sabato e domenica un gruppo di ragazzi ha spostato una delle sculture poste fuori dalla sua bottega a Erto in provincia di Pordenone, l’ha spinta contro la vetrata dello studio e l’ha mandata in frantumi. Corona è uscito fuori e li ha rincorsi con l’accetta con lo scopo di vendicarsi: “Ero armato, loro erano in tre e io li ho rincorsi, ma essendo a piedi n**i non sono riuscito a raggiungerli”.

Come racconta Il Gazzettino