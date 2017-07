ROMA – Varago di Maserada. “Hawaiian party” il 22 luglio, ovvero la festa degli scambisti nell’esclusiva villa veneta. Di propriamente hawaiano ci sarà al massimo qualche collana di fiori e gonnellini tipici (ma fino al calar delle tenebre): non sarà un problema per gli affezionati dello scambio di coppia e dei festini a luci rosse che il 22 luglio si sono datti appuntamento nella prestigiosa villa veneta di Varago Maserada in provincia di Treviso. “Hawaiian party” è già diventato l’evento dell’anno, a prescindere dai gusti personali. Il tentativo è quello di evocare in versione hawaiana atmosfere e seduzioni alla “Eyes wide shut”.

Per i tanti scandalizzati che hanno riempito di segnalazioni questure e prefetture, per chi invece non vede l’ora che il favore della notte scambi di mogli e mariti e giochetti assortiti prendano il posto di frutta e vino rosso annunciati per il pomeriggio.

Set un po’ più casalingo di Honolulu, ma dimora d’eccellenza, ovvero una delle ville che si affacciano sulla via abitata dalla famiglia Monti, nella fattispecie una dimora anni 50 con ampia piscina (e questo ha già scatenato un putiferio e una raffica di segnalazioni). I nomi dei partecipanti lasciano poco spazio all’immaginazione: si va da amore69 ad annunci69 a baciporcy e ventodipassione. (ilgazzettino.it)

L’appuntamento però sarà sotto osservazione anche da parte del Fisco: se, come previsto, si paga per entrare bisognerà che qualcuno si prenda la briga di staccare scontrini e ricevute fiscali e dichiarare l’incasso.