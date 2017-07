Vasco Rossi Modena Park, 40enne muore di infarto

MODENA – E’ morto all’ospedale di Baggiovara, dove era stato ricoverato in mattinata poco dopo le 6, un uomo di 40 anni, soccorso in un camper in via Newton, non lontano da Modena Park.

L’uomo, con tutta probablità un fan arrivato per il concerto di Vasco Rossi, ha avuto un malore, poi rivelatosi un infarto. Soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale, è deceduto poche ore dopo.

Fermata una persona. Un uomo di 51 anni è stato fermato e denunciato nei pressi di uno dei varchi di accesso al Modena Park: teneva nascosto un manganello estensibile. Sequestrate dalla squadra amministrativa della questura diverse confezioni di bevande, in bottiglie di vetro, e i gadget falsi che riportano l’immagine di Vasco Rossi: magliette, oltre una cinquantina di fasce, cappellini e circa cinquecento accendini. Denunciati per la vendita di merce contraffatta sette persone, provenienti da Roma e Napoli, che vendevano i gadget contraffatti soprattutto nelle strade percorse a piedi da chi arriva al concerto.