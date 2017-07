Velletri, auto contro moto: calciatore Giovanni De Marzi e carabiniere Carmelo Ponzio morti carbonizzati

VELLETRI – Auto contro moto a Velletri, sulla strada provinciale Cisterna-Campoleone. Il bilancio è drammatico: Giovanni De Marzi, promessa del calcio di 19 anni e il vicebrigadiere dei carabinieri Carmelo Ponzio, 44 anni, sono morti carbonizzati. La tragedia si è consumata mercoledì pomeriggio, poco dopo le 19.

Il giovane alla guida di una Lancia Y e il carabiniere in sella a una Yamaha si sono scontrati frontalmente. L’urto è stato tremendo: la motocicletta è finita dentro l’abitacolo dell’auto, che a sua volta è finita in un fosso a bordo strada, sul lato sinistro. Entrambi i mezzi hanno preso fuoco, non lasciando scampo ai due.

Come riporta il quotidiano Leggo: