VENARIA (TORINO) – Pensionata sul marciapiede viene travolta da un’auto in manovra e muore sul colpo. E’ accaduto a Venaria (Torino) la mattina di martedì 5 settembre.

La pensionata, una donna di 79 anni di Venaria, è morta schiacciata da una Fiat Panda che stava facendo manovra in via Amati 20, riferisce Gianni Giacomini su La Stampa.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia municipale di Venaria, la donna era su un marciapiede quando è stata travolta dalla Panda in manovra. Forse, scrive il quotidiano piemontese, la donna al volante dell’auto, anche lei di Venaria, non si è accorta del pedone o ha perso il controllo della macchina dopo essere stata colpita da un malore.

In via Amati sono arrivati i medici e gli infermieri del 118 e i vigili del fuoco ma per la pensionata non c’era più nulla da fare. Dopo l’investimento l’automobilista sotto choc è stata soccorsa dal 118.