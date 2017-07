Veneto, dopo il lido di Chioggia il torneo “delle Squadracce” che si ispira al fascismo

Il primo luglio negli impianti sportivi sono stati richiamati giocatori e spettatori perché “se non vieni, la tua mamma fa un brutto lavoro”, recita la locandina in perfetto stile anni Trenta italiani.

Sempre su Facebook gli organizzatori hanno presentato l’iniziativa come un “torneo semplice, populista, che “non accoglie” e “semina odio”, seguita da spritz, birra e panino onto, e dj set con “musica non conforme”. E il torneo ha avuto un grande successo, come si vede dagli stessi commenti lasciati sul social, in cui qualcuno ringrazia “Tosi” per la bella giornata.