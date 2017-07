Venezia, 60enne in fila all’imbarcadero per ore: fermato palpeggiatore seriale

VENEZIA – I vigili di Venezia lo hanno osservato per circa un’ora credendolo uno scippatore. Quell’uomo in fila per ore sulla banchina della linea 2 dell’Actv a Venezia era in realtà un palpeggiatore seriale.

Preferiva le bionde e ogni qualvolta incontrava un lato b di suo piacimento, allungava le mani. L’uomo, un sessantenne di origini francesi è stato quindi fermato e portato in caserma: dovrà rispondere di violenza s******e.

Come riporta Il Gazzettino: