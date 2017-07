PADOVA – Scontro in autostrada: centra il tir con la sua macchina e viene trasportato in ospedale in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto sulla A13, poco prima della confluenza con la A4 in direzione Venezia.

L’auto ha tamponato un tir che stava svoltando per lo svincolo, il conducente è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Padova. Si registrano code per un paio di chilometri.