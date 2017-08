VENEZIA – Rapporti s******i in mezzo alla strada a Venezia. E quale strada: i due amanti, due turisti orientali sui vent’anni, si sono esibiti in performance intime sulla riva di Palazzo dei Camerlenghi, che dà sul Canal Grande, ai piedi del centralissimo, notissimo e fotografatissimo ponte di Rialto.

La scenetta è stata vista da diversi passanti la sera di martedì 8 agosto, come racconta il Gazzettino:

Posizioni diverse esplicite ai piedi del ponte di Rialto, lui con i pantaloni abbassati e lei con il vestito alzato, davanti al passaggio dei vaporetti notturni che transitavano sotto il ponte. Molti passeggeri hanno urlato (di tutto) alla coppia esibizionista ma per tutta risposta i due orientali, tra i 25 e i 30 anni, invece di nascondersi e vergognarsi, hanno proseguito con le loro posizioni del Kamasutra, anche alzando una mano per salutare i passanti. La scena è andata avanti per un po’, tanto che un commerciante veneziano, disgustato, ha chiamato il 113. E’ il primo caso, dopo l’appello dell’amministrazione comunale ai cittadini, in cui le foto e i video dei due scostumati non sono finite dritte sui social network e chi ha assistito alla scena ha subito avvertito le forze dell’ordine.