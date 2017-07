Venezia, trascinate al largo mentre fanno il bagno in laguna

VENEZIA – Due donne che stavano facendo il bagno, sono state portate a largo dalla corrente. Vigili del fuoco e polizia di stato costretti ad intervenire insieme alla capitaneria di porto per la ricerca e il loro salvataggio. E’ accaduto a Venezia nel pomeriggio di mercoledì 12 luglio: l’allarme, scrive Il Gazzettino, è stato dato dall’uomo in compagnia delle due donne, rimasto incagliato con una barca nei pressi delle bocche di porto del Lido di Venezia.Le due veneziane di 36 e 37 anni che erano con lui, erano nel frattempo entrate in acqua per fare il bagno, quando sono state sorprese dalla corrente che le ha portate al largo.

I pompieri dopo circa venti minuti, hanno trovato una delle due donne in una secca. Impaurita e infreddolita, è stata soccorsa dal personale e portata in terra ferma. L’altra dispersa è stata ritrovata poco distante dall’imbarcazione della polizia. Entrambe sono state portate in pronto soccorso per un controllo.