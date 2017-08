Vesuvio, pericolo colate di fango in autunno. VIDEO drone

“Visto dall’alto è ancora più desolante. Il nero degli alberi inceneriti sui fianchi del Vesuvio disegna un paesaggio postatomico. L’elicottero dell’Arma, VII nucleo di Pontecagnano, volteggia in un pomeriggio di caldo infernale. È appena partito dall’aeroporto dell’Aeronautica militare che offre continuo supporto. Indugia a lungo sul versante ovest, mentre a bordo si scattano foto e si fa la conta dei danni” (…).

Il video del drone lo pubblica in esclusiva il Corriere della Sera. Ecco quello che si vede dall’alto, nel racconto di Roberto Russo:

NAPOLI – Un drone percorre dall’alto il Vesuvio incenerito e il generale regionale dei carabinieri forestali, Sergio Costa, lancia l’allarme: “Sono preoccupato per ciò che potrebbe accadere con le piogge autunnali. Con tutta questa distruzione si rischiano fiumi di fango fino alle abitazioni. Serve subito un tavolo di crisi per la tutela idrogeologica tra autorità amministrative e politiche”.

“Anche l’Ordine degli ingegneri lancia un allarme specifico e chiede più pluviometri nei paesi alle falde del vulcano. Ma in serata la notizia più preoccupante arriva dal Consiglio nazionale delle ricerche. I residenti nei Comuni ai piedi del Vesuvio rischieranno grosso nei prossimi mesi”.

“Ad annunciarlo è Silvana Pagliuca, ricercatrice e geologa: ‘Senza vegetazione le aree a valle possono essere interessate da scorrimento di flussi fangoso-detritici’. Mancando vie naturali potrebbero scorrere sulle strade e ‘causare danni a persone e cose’. Questi flussi possono diventare ‘devastanti nel giro di pochi minuti’. Ma c’è di peggio: ‘Tali aree — scrive Pagliuca — non dispongono, attualmente, di alcuna difesa; i cittadini possono solo sperare che le prossime piogge non siano ‘tipo nubifragio’, in modo che poco alla volta la cenere sia dilavata’”.