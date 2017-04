Vicenza, apprezzamenti alla fidanzata: lui reagisce e viene accoltellato

VICENZA – Risponde a due uomini che fanno apprezzamenti osé sulla fidanzata e viene accoltellato. Ma non sporge denuncia. E’ mistero su quanto accaduto in Campo Marzio a Vicenza la sera di Pasqua.

Un carrozziere di 40 anni è stato ricoverato in chirurgia al San Bartolo in prognosi riservata con diverse ferite alla pancia dopo essere stato aggredito sotto gli occhi della fidanzata di 30 anni da due africani, scrive il Gazzettino.

Né lui né la fidanzata, però, hanno voluto spiegare i dettagli dell’accaduto. Racconta il quotidiano veneto:

Il carrozziere ha dichiarato di avere cenato in città con la fidanzata per decidere poi di fare una passeggiata romantica a Campo Marzo. Nel camminare lungo viale Eretenio i fidanzati avrebbero incrociato due africani con la giovane donna a ricevere dei complimenti osé: il 40enne avrebbe reagito iniziando una discussione per poi ricevere da uno di essi una coltellata o più all’addome. Alla vista del sangue i due africani sarebbero scappati. Il ferito rientrato a casa con la fidanzata alle 23.40, in stradella dei Munari, ha chiamato il 118: soccorso, è stato ricoverato in ospedale.