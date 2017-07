Vicenza, circoncisione da un santone africano: grave un bimbo di un anno

VICENZA – Hanno affidato il loro figlioletto a un presunto medico africano, forse un santone, per farlo circoncidere. Il piccolo di un anno è stato ora ricoverato d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza. In un primo momento i suoi genitori, entrambi richiedenti asilo di nazionalità ghanese, non volevano nemmeno portarcelo. Le condizioni del bimbo sono gravissime: è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per limitare i danni, ma non rischia la vita.

Il piccolo era stato affidato per l’antica pratica musulmana ad un africano con passaporto tedesco che gestirebbe un ambulatorio medico in provincia di Verona. Tornati a casa i genitori, richiedenti asilo e ospitati in una struttura di Vicenza, si erano accorti del grave stato di sofferenza del bambino e in due tappe, prima arrivando al pronto soccorso poi andandosene e quindi ritornando, si erano convinti ad affidarlo ai pediatri del San Bortolo.

Come indicano i quotidiani locali la devastazione del membro del bambino ha costretto i medici vicentini ad una complessa operazione sia per la pulizia dell’organo che stava rischiando una infezione sia per la ricostruzione anatomica. Sulla vicenda sta ora indagando la squadra Mobile.

Secondo quanto riporta Il Giornale di Vicenza: