VICENZA – Hanno aperto le casse in arrivo dalla Corea e tra le merci ordinate è spuntato un grosso ragno dall’aspetto non proprio rassicurante. E’ successo alla Allnex di Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza, dove gli addetti al magazzino si sono trovati faccia a faccia l’inatteso ospite, molto simile a una vedova nera, giunto con la merce via nave a Venezia e quindi a Romano.

Il ragno trovato è stato segnalato al museo Esapolis, il museo vivente degli insetti che ne ha dato notizia, e che ha messo in sicurezza il ragno coreano già visibile al pubblico. Una prima analisi realizzata da uno dei laureandi in Biologia, Andrea Badaile, ha permesso di classificarlo come Steatoda grossa: un ragno parente della celebre vedova nera, ma meno velenoso, anche se possiede un veleno neurotossico molto simile.

Si tratta, hanno spiegato ad Esapolis, di una specie cosmopolita, si trova cioè un po’ dappertutto nelle aree temperate del pianeta, nonostante la sua provenienza dalla Corea evochi scenari spesso inquietanti.

Recentemente sempre a Esapolis era stato consegnato dal veterinario dell’Azienda ULSS 2 della Marca Trevigiana un altro grosso ragno, dalle forme molto intimidatorie. Si trattava di un ragno molto simile e parente strettissimo di una specie australiana classificata tra i ragni più velenosi del pianeta, l’Atrax robustus. Per fortuna era il suo “cugino” spagnolo, la Macrothele calpeiana (il nome deriva appunto dalla regione del sud della Spagna), che da qualche tempo arriva ogni tanto anche da noi, si pensa trasportato con le piante dai vivai.