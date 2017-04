Vicenza, scandalo per la prof trans sul sito di escort: sospesa

VICENZA – Di giorno insegnava inglese all’Industriale. Di notte esercitava l’antica professione, con lo pseudonimo di Luna Trans. E’ scandalo a Vicenza per una prof transgender, ora sospesa dal preside dell’Istituto Tecnico Rossi.

Qualcuno ha notato la somiglianza della docente con le foto scottanti di una prostituta in calze a rete e lingerie su un sito di escort. Il prezzo per incontrarla era di 270 euro a notte. Quelle immagini compromettenti sono finite così sul tavolo del preside della scuola che ha immediatamente allertato l’Ufficio scolastico del Veneto e l’assessore regionale all’Istruzione, Elena Donazzan.

Come riporta Cristina Giacomuzzo sul Giornale di Vicenza, scatterà ora un’ispezione per verificare la corrispondenza tra il profilo sul sito a luci rosse e l’insegnante, che nel frattempo è stata sospesa.

“Una burla? È stato questo il mio primo pensiero – spiega l’assessore Donazzan al Giornale di Vicenza – E l’ho sperato per un po’. Ma ho fatto le mie verifiche. Ed è tutto vero. L’insegnante è stato sospeso. Chiederò la collaborazione dell’Ufficio regionale del Veneto per arrivare al ministero e chiedere che in graduatoria venga ammesso non solo chi ne ha titolo per insegnare, ma chi dimostra una condotta morale adeguata”.