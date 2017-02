Vicenza, sorpresi mentre lo fanno in auto: 20mila euro di multa

VICENZA – Multa record per due giovani di Vicenza sorpresi a consumare un rapporto in pieno giorno dentro un’auto parcheggiata alla periferia della città.

Adam M., 23enne americano, e Angela C., 24enne vicentina, come riporta il Giornale di Vicenza, a settembre si sono appartati in via Zamenhof, zona industriale di Vicenza. Complice le temperature elevate e la passione sfrenata, i due hanno abbassato i finestrini della loro Citroen C3 dimenticandosi così di nascondersi. La coppia è stata notata da alcuni cittadini che transitavano nel quartiere e che hanno subito allertato i militari.

Gli uomini dell’Arma, accorsi sul luogo, hanno sorpreso i giovani in atteggiamenti inequivocabili e non hanno potuto fare altro che sanzionarli per atti osceni in luogo pubblico.