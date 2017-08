VICENZA – Un giovane di 30 anni di Breganze (Vicenza), Stefano Grassino, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’auto mentre andava in bicicletta.

L’incidente è avvenuto la sera di domenica 28 agosto intorno alle 21 a Vallonara di Marostica (Vicenza), in via Consagrollo.

Per cause in corso di accertamento, riferisce il Giornale di Vicenza, un’auto ha urtato la bicicletta di Grassino, facendolo cadere sull’asfalto. L’impatto al suolo è stato violento. Il giovane è stato subito soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale San Bassiano dove è stato sottoposto ad accertamenti. Nella notte i medici hanno deciso di trasferire Grassino all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica del grave incidente, avvenuto quando faceva già buio. Alla guida dell’auto, un’Alfa 156, un 73enne di Pianezze.

Nelle stesse ore lungo la Valsugana, a Rosà (Vicenza), un settantenne padovano in moto si è scontrato contro un’auto all’altezza dell’incrocio con via IV Armata, poco lontano dal semaforo. Il motociclista è stato portato in ambulanza all’ospedale San Bassiano. Dagli accertamenti a cui è stato sottoposto non sono emerse lesioni gravi.