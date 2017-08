VICOLUNGO – La sua auto è finita in un canale e la forte corrente d’acqua le ha impedito di aprire le portiere. Cosi una donna di 27 anni Valentina Barbierato, madre di una bimba un anno, è morta annegata la notte tra 16 e 17 agosto a Vicolungo, in provincia di Novara.

Un passante ha tentato di salvarla tuffandosi in acqua. La donna, Valentina, di Fara (Novara), era al volante della sua Y10 di cui ha perso il controllo.

Aggiunge Roberto Lodigiani su La Stampa:

L’incidente è avvenuto alla periferia Nord dell’abitato di Vicolungo, sulla provinciale 15: sembra che la donna, commessa all’outlet e mamma di una bimba di un anno, fosse diretta in paese per partecipare all’ultimo giorno di festa patronale con alcuni colleghi. Da una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo dell’auto lungo il rettilineo per scartare una vettura ferma davanti a lei, finendo nel canale alla destra del ponte. Il conducente di un altro mezzo si è buttato in acqua per tentare di aprire la portiera e liberarla, senza però riuscirci: i vigili del fuoco hanno trovato la maniglia esterna della portiera divelta.