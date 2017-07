Vieste, turista di 15 anni muore annegato a Sfinalicchio

FOGGIA – Un ragazzino tedesco di 15 anni, in vacanza in Puglia, è annegato a Vieste. La tragedia in mare, si è verificata poco dopo le 12.30 di oggi, 4 luglio: per cause ancora da accertare, il ragazzino tedesco è annegato in località Sfinalicchio, sulla litoranea tra Peschici e Vieste.

Come riporta Foggia Today, sono intervenuti gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 15enne. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Al momento non sono state rese note le generalità del ragazzo.