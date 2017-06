Villanova di Camposampiero (Padova), profugo nigeriano si abbassa i pantaloni e si offre alle signore

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PADOVA) – Profugo si avvicina alle donne del paese offrendo loro del s***o, e per cercare di convincerle si abbassa i pantaloni e mostra le proprie nudità. Ma alla fine viene allontanato.

Accade a Villanova di Camposampiero, piccolo Comune alle porte di Padova. Il rifugiato nigeriano era ospitato presso la cooperativa Laris, ma nelle ultime settimane aveva preso la pessima abitudine di andare in giro per il paese a mostrare alle signore il suo membro. Alla fine il migrante è stato allontanato dalla cooperativa, come ha spiegato il sindaco di Villanova, Cristian Bottaro, a Padova Oggi: