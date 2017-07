Vincenzo Ruggiero ammazzato, il corpo non in mare: fatto a pezzi e murato in garage

NAPOLI – Aveva detto di essersi disfatto del cadavere buttandolo in mare e invece il corpo è stato ritrovato fatto a pezzi e murato nel garage. Ciro Guarente, 35 anni, è stato incastrato dal video in cui trascina una pesante valigia che all’interno conteneva il cadavere di Vincenzo Ruggiero. Fatto a pezzi, gettato nel cemento per nasconderlo. Il cadavere è stato ritrovato domenica sera in un fondo di via Scarpetta, nel quartiere Ponticelli, nella zona orientale a Napoli. Il corpo senza vita è quello di Vincenzo Ruggiero, il 25enne di Parete, scomparso il 7 luglio scorso ed u****o per un raptus di gelosia.

Ruggiero, l’attivista g*y scomparso da Aversa (Caserta) è stato u****o dal 35enne Ciro Guarente, fermato sabato dai carabinieri su ordine della Procura di Napoli Nord. Guarente avrebbe agito perché riteneva che il compagno trans Heven Grimaldi avesse iniziato una relazione con Ruggiero. In un post apparso su facebook, Grimaldi affida tutto il suo dolore e la sua frustrazione: “Scrivo qui perché nonostante mi distrugge interagire con il mondo, è l’unico modo per difendermi dalle perfide e immotivate accuse mosse nei miei confronti. Io Heven Grimaldi ero all’oscuro dello struggente episodio della morte di Vincenzo, è inutile esprimere il mio dolore qui sopra perché non ho più alcuna forza”. Ciro Guarente è in carcere a Santa Maria Capua Vetere e verrà sentito dal gip, per la conferma del provvedimento di fermo, nella giornata di lunedì. Gli inquirenti non hanno più alcun dubbio sulla dinamica e sul movente del delitto, visto che è stato lo stesso Guarente a confessare dando conferma dei numerosi elementi di prova raccolti, come le immagine riprese dalle telecamere dello studio privato ubicato di fronte all’abitazione di Ruggiero, dove è avvenuto il delitto, che ritraggono Guarente mentre entra nel portone d’ingresso prima dell’arrivo di Ruggiero; dopo qualche ora ne esce con valige e un grosso sacco, forse contenente il corpo del 25enne, e carica tutto in auto.