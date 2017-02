Virginia Raggi, ex marito Andrea Severini: “In bici non serve nessuna polizza”

ROMA – “Comunque in bici non serve l’assicurazione, buongiorno anime perse. Sorridete sempre anche quando sembra tutto impossibile!”. Così l’ex marito di Virginia Raggi, Andrea Severini, commenta su Facebook il difficile momento del sindaco di Roma, dopo la scoperta della polizza da 30mila euro a lei intestata e “a sua insaputa” dall’ex braccio destro Salvatore Romeo.

Severini difende ancora Raggi, come sempre, anche dopo la strana storia dell’assicurazione intestata al sindaco sei mesi prima che fosse eletta. “Ma se fosse vero quale sarebbe il reato?”. “Ripeto non vedo nessun reato oppure spendere i propri soldi per un’assicurazione sulla vita è reato? Per riscuotere lo dovrebbe ammazzare?”. “Ma Romeo poi che ha fatto?”, si chiede infine il marito della Raggi.