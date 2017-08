VISCO (UDINE) – Punto da due api mentre si trova nel giardino della sua villetta, muore poco dopo. Giovanni Comelli aveva 69 anni. Mercoledì 2 agosto si trovava nel giardino della sua abitazione a Visco, in provincia di Udine, quando è stato colpito da due imenotteri, racconta Gessica Mattalone sul Messaggero Veneto.

Subito è entrato in casa per chiedere aiuto alla moglie, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Nel frattempo sono accorsi anche alcuni parenti, e il cognato gli ha praticato un massaggio cardiaco nella speranza di rianimarlo. Ma è stato tutto inutile. Quando sono arrivate l’automedica e l’ambulanza per Gianni Comelli non c’era ormai più nulla da fare.

